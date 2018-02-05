Düşürülen Rus uçağının pilotu ile militanlar arasındaki son çatışmaya ait görüntüler

Telegram'daki 'Directorate 4' isimli kanalda, düşürülen Rus Su-25 uçağının pilotu ile militanlar arasındaki çatışma anlarına dair olduğu iddia edilen bir video yayınlandı. Videoda militanların silahları ile pilota doğru koşup etrafını sardığı görülüyor. Silah seslerinin ardındansa bir patlama duyuluyor ve duman yükseliyor. Kanala göre, Rus pilot ateş ederek karşı koymaya çalıştığı militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçuruyor.

RT: 'BİZİM ÇOCUKLAR İÇİN' DİYE BAĞIRDI

Russia Today'in (RT) haberine göre ise patlamadan önce pilot Rusça olarak "Bu bizim çocuklar için!" ifadelerini kullandı.

Patlamada ölen veya yaralanan militanlar olup olmadığı bilinmiyor.Suriye'nin İdlib kentinde Fetih el Şam'ın (Eski adıyla El Nusra) içerisindeki Heyet Tahrir el Şam örgütü cumartesi günü Rus Su-25 uçağını düşürmüştü. Uçağın vurulmasının ardından paraşütle atlayan pilot, indiği yerde militanlarla girdiği çatışmada ölmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı, pilotun ölümünü doğrulamış ayrıca El Nusra kontrolündeki bölgeye operasyon gerçekleştirerek en az 30 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.

Ön belirlemeye göre, Rus savaş uçağı MANPAD olarak bilinen taşınabilir hava savunma sistemiyle vuruldu.