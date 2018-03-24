Düşmanlığın böylesi: 'Türk' diye söktüler!

Gazetenin haberine göre, Rum müteahhit daha ucuz olduğu gerekçesiyle AB’nin kuralları çerçevesinde ve Rumlara göre yasal yollardan KKTC’den mozaik yer döşemesi malzemesi satın aldı. Rum yönetiminde üretilen yer kaplamaları daha kalın. KKTC’de üretilenler ise, daha ince. Müteahhit okulun bahçe zemininde bir bölümü KKTC’den aldığı malzeme ile döşedi.

"PARA TÜRK ORDUSUNA GİDİYOR"

Olay Rum medyasına haber oldu. Rum medyası, “Limasol teknik okulunda daha geçen hafta işgal etkinliği düzenlendi. (Rum tarafında işgal kelimesi Türkiye’nin 1974’te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı için kullanılıyor) Bir yandan Türk işgalini kınayacak, Türk tarafından alınan malların Türk ordusuna kaynak olduğunu savunacaksınız, öte yandan Türk tarafından gelen malzemeyi okula döşeteceksiniz” eleştirisini yaptı.

Okul müdürü Andreas Marankos, tepkiler üzerine yer kaplamalarının sökülmesi talimatı verdi. Marankos, Kuzey Kıbrıs’tan taşların Rum yasalarına göre uygun bir şekilde satın alınarak geldiğini belirtti, ancak olayın yasallıktan daha fazla etik bir konu olduğunu söyledi. Okul müdürü, 'Türk taşların' sökülmesine, standartlara uymamasını gerekçe gösterdi.