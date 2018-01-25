Düşmanı titretecek görüntü! Komandolar böyle yemin etti

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİD varlığına yönelik Zeytin Dalı Harekatı 6. gününe girerken, bölgeden yeni haberler gelmeye başlarken Mehmetçik'in yemin ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Zeytin Dalı Harekatı için Afrin’e yola çıkmak için hazırlanan Hakkari Dağ Komando Birliğine bağlı komandolar güne yüksek moralle başladı.
KOMANDOLAR YEMİN ETTİ
Operasyona gidecek olan komandoların yemin etmeleri kameralara yansıdı. Komandolar daha sonra harekata katılmak için Afrin’e doğru yola çıktı.
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