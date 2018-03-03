Düşmana korku salan görüntü! İşte Afrin'in kadın subayları

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk askeri Afrin'e doğru ilerleyişini sürdürürken, sınır hattındaki birliklerde görevlendirilen kadın subaylar da harekatta aktif görev alıyor.

Düşmana korku salan görüntü! İşte Afrin'in kadın subayları

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik Afrin'e doğru ilerleyişini sürdürürken, sınır hattındaki birliklerde görevlendirilen kadın subaylar da harekatta aktif görev alıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü harekata katılan bazı birliklerde kadın askerler de görev yapıyor. Bir kısmı daha önce Fırat Kalkanı harekatına da katılan kadın subaylar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerin adeta eli ayağı oluyor. TSK'nın kadın subayları (soldan sağa), Bakım Üsteğmen Gülru Gizem Atabey, Topçu Yüzbaşı Dilek Aygün, İkmal Üsteğmen Çiğdem Yüksel, Bakım Üsteğmen Ceren Özçelik, harekata destek veriyor.

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Düşmana korku salan görüntü! İşte Afrin'in kadın subayları

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü harekata katılan bazı birliklerde kadın askerler de görev yapıyor. Bir kısmı daha önce Fırat Kalkanı harekatına da katılan kadın subaylar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerin adeta eli ayağı oluyor. Harekatın başından itibaren komando ve zırhlı birliklerin ilerleyişine destek amaçlı sınır hattı boyunca konuşlandırılan obüs bataryasında görevli Topçu Yüzbaşı Dilek Aygün de terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik operasyonlarda görev alan subaylardan biri.

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Düşmana korku salan görüntü! İşte Afrin'in kadın subayları

Aygün, Fırtına obüslerinin harekatta çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Yaklaşık 40 kilometre mesafedeki hedefleri nokta atışlarıyla imha edebildiklerini belirten Aygün, "Fırtına obüsleri hareket kabiliyetleri ve sıhhatli atışlarıyla muharebe sahasında çok büyük bir ateş destek vasıtasıdır. Atış kontrol sistemleri tamamen bilgisayarla yapılan Fırtına obüsleri her türlü hava şartında görev yapabiliyor. Bu da operasyon birliklerinin harekat kabiliyetini ve arkalarında hissettiği güç ve güven unsurunu artırıyor. Harekatta görev almak benim için çok önemli." diye konuştu.

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Düşmana korku salan görüntü! İşte Afrin'in kadın subayları

Harekatta bakım takım komutanı olarak görevli Bakım Üsteğmen Ceren Özçelik ise Fırtına obüslerinin onarım faaliyetlerini gerçekleştiren ekipte yer alıyor.

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