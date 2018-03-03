Düşmana korku salan görüntü! İşte Afrin'in kadın subayları

Aygün, Fırtına obüslerinin harekatta çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Yaklaşık 40 kilometre mesafedeki hedefleri nokta atışlarıyla imha edebildiklerini belirten Aygün, "Fırtına obüsleri hareket kabiliyetleri ve sıhhatli atışlarıyla muharebe sahasında çok büyük bir ateş destek vasıtasıdır. Atış kontrol sistemleri tamamen bilgisayarla yapılan Fırtına obüsleri her türlü hava şartında görev yapabiliyor. Bu da operasyon birliklerinin harekat kabiliyetini ve arkalarında hissettiği güç ve güven unsurunu artırıyor. Harekatta görev almak benim için çok önemli." diye konuştu.