Düşes Meghan Markle'a 5 saniye için servet teklif ettiler

Kraliyet'e girdikten sonra reklam yapmak istemeyeceği düşünülen Markle'a bu 5 milyon doları bir hayır kurumuna bağışlaması bile teklif edildi. Ancak ne İngiliz Kraliyet Ailesi ne de Meghan Markle'ın kendisi bu teklife sıcak bakmadı.