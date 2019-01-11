Düşes Meghan Markle'a 5 saniye için servet teklif ettiler

Mayıs 2018'de Prens Harry ile nikah masasına oturarak İngiliz kraliyet ailesine gelin olan oyuncu Meghan Markle'a dudak uçuklatan bir teklif geldi. Biotulin adlı kozmetik şirketi, Sussex Düşesine sadece 5 saniyelik bir iş için servet değerinde bir rakam önerdi.
İngiliz basınının haberine göre; Biotulin adlı kozmetik şirketi 5 saniye içerisinde Markle'ın karakteri Rachel Zane'in markadan bahsetmesini istedi ve bunun için 5 milyon dolar teklif etti.
TEKLİFİ YİNE REDDETTİ: Geçtiğimiz haftalarda da dizinin yapımcıları Markle'a hamile haliyle 2 dakika gözükmesi için para teklif etmiş ancak Markle bu teklifi yine reddetmişti.
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