  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Düşen uçakla ilgili dikkat çeken detay: Çukur dizisinde kullanılmış!

İran’da düşen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği TC-TRB kuyruk tescilli jetin, Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un ilk bölümünde bir sahnede yer aldığı ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-03-2018 18:36 - Güncelleme: 16-03-2018 18:36

Airporthaber'in haberine göre, Başaran Holding’e ait MC Havacılık bünyesinde hizmet veren TC-TRB tescilli Challenger 604 tipi uçakla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

ÇUKUR'DA KULLANILMIŞ: Şarika’dan kalktıktan sonra İran hava sahası üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple düşen uçak, Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un ekim ayında yayınlanan ilk bölümünde bir sahnede yer almış.

Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin, sevgilisini sürpriz olarak Paris’e götürdüğü sahnede görünen uçak, apronda özel misafirlerini bekliyor ve sonrasında uçağın içerisinden de görüntüler ekrana yansıyor.

Mina Başaran ve arkadaşlarının cenaze töreni! Babası dedi ki...

Düşen uçaktaki şanslı iki koltuk                                   

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Düşen uçakla ilgili dikkat çeken detay: Çukur dizisinde kullanılmış! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • at 16 Mart 2018 18:54 ''Atanamayan öğretmen intihar etti..' bunlar daha önemli... yöneticiler ve medya..

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro