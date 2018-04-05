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Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu

Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu

İran'da geçtiğimiz ay düşen Türk jeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İran Sivil Havacılık Otoritesi, arama ekiplerinin çarpma nedeniyle kaybolan FDR (Flight Data Recorder) olarak adlandırılan uçuş veri kaydedicisinin ana hafızasının da bulduğunu duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 23:23 - Güncelleme: 05-04-2018 23:23

Başaran Holding'e ait Challanger 604 tipi uçak 11 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri Şarika kentinden İstanbul'a gelirken İran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu 11 kişi yaşama veda etmişti.

TC-TRB kuyruk tescilli uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesinin bulunmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken arama çalışmalarında yeni bir gelişme daha yaşandı.

KAZANIN AYDINLATILMASINDA BÜYÜK ÖNEMİ VAR

Habertürk'te yer alan habere göre İran'da kazayı araştıran ekip, uçuşa ilişkin verilerin kaydedildiği ve ağır hasar alan 'Flight Data Recorder'ın (FDR) verilerinin kaydedildiği ana hafızayı da buldu. Kazanın aydınlatılmasında büyük öneme sahip FDR perşembe günü bulundu. FDR'nin fotoğrafı da İran tarafından paylaşıldı

HELEN DAĞINDA BULUNDU

İran Ulusal Havacılık Örgütü Halkla İlişkiler Müdürü Reza Jafarzadeh, FDR'nin, uçağın düştüğü Helen Dağı'ndaki Sivil Havacılık Otoritesi Sivil Havacılık Kaza Ekibi tarafından tespit edildiğini söyledi. Jafarzadeh,"Bu bellek, uçağın çarpışma nedenini belirlemek için yeniden okunabilir olması gereken uçak bilgi ve uçuş parametrelerini içerir" dedi. CVR (Cockpit Voice Recorder) olarak adlandırılan kokpit ses kayıt cihazı ise daha önce bulunmuştu. CVR, deşifre edilmek üzere 10 Nisan'da Fransa'da bulunan bir laboratuvara gönderilecek.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düşmüş, 3'ü mürettebat 11 kişin hayatını kaybetmişti.Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetmişti. 

İran'daki uçak faciasından geri hüzünlü hikayeler kaldıİran'daki uçak faciasından geri hüzünlü hikayeler kaldıİran'daki uçak faciasından geri hüzünlü hikayeler kaldıİran'daki uçak faciasından geri hüzünlü hikayeler kaldıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

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