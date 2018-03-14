Düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Havalimanı'na getirildi

İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi İstanbul'a getirildi.

Askeri uçakla önce Diyarbakır'a getirilen cenazeler, ardından İstanbul'a doğru yola çıktı. Cenazaleri taşıyan uçak öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Kaza sonrası olay yerine giden ailelerin de sabah İran'dan gelen Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a döndüğü kaydedildi. İran Adli Tıp Kurumu'nun kimlik tespitlerini tamamlayarak Türkiye'ye gönderdiği 10 yolcunun isimleri şöyle: Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu. Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinin ise devam etmekte olan DNA çalışmalarının tamamlanmasından sonra gönderileceği kaydedildi.

Hafta sonu İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüştü. Kazada, işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, 7 arkadaşı ve 3 mürettebat hayatını kaybetmişti.