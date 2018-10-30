Düşen helikopterden yasak aşk çıktı! Başkan ve Tayland güzeli...

İNGİLTERE, Premier Lig takımlarından Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın hayatını kaybettiği helikopter kazasının yasını tutarken, bomba bir iddia gündeme geldi. Srivaddhanaprabha'nın aynı helikopterde hayatını kaybeden özel asistanı Nursara Suknamai ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Srivaddhanaprabha'nın özel helikopteri, cumartesi akşamı Leicester City-West Ham United karşılaşmasının ardından havalandıktan hemen sonra, King Power Stadyumu'nun yanındaki otoparka çakılmıştı.
Leicester City'den yapılan yazılı açıklamada, kulübün sahibi Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Srivaddhanaprabha'nın, cumartesi akşamı düşen helikopterde hayatını kaybettiği belirtildi. Srivaddhanaprabha'nın yanında olan ve kimliği henüz açıklanmayan dört kişi de kazada öldü.
KAZADAN YASAK AŞK ÇIKTI... Hayatını kaybeden isimlerden biri ise Nursara Suknamai... Evli olan Srivaddhanaprabha'nın Tayland güzeli asistanı Nursara ile yasak aşk yaşadığı haberleri bir anda gündem oldu.
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