Düşen helikopterden yasak aşk çıktı! Başkan ve Tayland güzeli...

Leicester City'den yapılan yazılı açıklamada, kulübün sahibi Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Srivaddhanaprabha'nın, cumartesi akşamı düşen helikopterde hayatını kaybettiği belirtildi. Srivaddhanaprabha'nın yanında olan ve kimliği henüz açıklanmayan dört kişi de kazada öldü.