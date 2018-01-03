Duruşma öncesi hakimden flaş karar

ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamaları ile New York’ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, "hatalı yargılama yapıldığı gerekçesiyle davanın düşürülmesi" talebi reddedildi.

HAKİMDEN RET KARARI: Berman, Atilla’nın "şeffaf ve adaletli bir yargılama" gördüğünü belirterek, davanın düşürülmesi talebini geri çevirdi.

JÜRİ KARAR VERMEDİ

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde 27 Kasım’da başlayan duruşmalar sürecinde seçilen jüri heyeti 2017 yılında ortak bir karara varamadığı için dava yeni yıla kaldı.

DURUŞMA BUGÜN SAAT 17'DE

Duruşma, jüri heyetinin Atilla hakkında "suçlu" ya da "suçsuz" kararı vermesi için Türkiye saati ile 17:00'de yeniden başlayacak.

Noel ve yeni yıl tatillerinin araya girmesiyle görüşmelere ara verilmiş ve 3 Ocak'ta devam edilmesine kararı alınmıştı.

Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyor.

12 Jüri üyesinin Atilla'ya yöneltilen 6 farklı suçun her birine ayrı ayrı karar vermesi ve bütün kararları oybirliğiyle alması gerekiyor.

KARAR ÇIKAR MI?

Jürinin karar üzerinde uzlaşamaması durumunda ise davanın yargıcının "yeniden yargılama" kararı alma olasılığı bulunuyor.

Yeni yıla girmeden önce son duruşması yapılan davada jüri kararının bugün çıkma ihtimali de bulunuyor.