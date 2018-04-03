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Dursun Ali Sarıoğlu'na veda...Cenazede sitem ettiler!

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Sarıoğlu’nun sanatçı dostları, sanatçıya yapılan vefasızlıktan dert yandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu, Üsküdar’da öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı için Şakirin Camii’nde düzenlenen törene eşi Elif Sarıoğlu ve kızı Aslı Sarıoğlu’nun yanı sıra, Şebket Altuğ, Selahattin Taşdöğen ile Yıldız Kaplan gibi oyuncu arkadaşları katıldı. Sanatçının eşi Elif Sarıoğlu, taziyeleri kabul ederken, sanatçıya yapılan vefasızlıktan dert yandı. Elif Sarıoğlu, "Çok üzülüyorum. Dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Çok büyük bir oyuncuydu. Ama değeri bilinmiyordu. Uzun süredir hastaydı. Ben bakıyordum” şeklinde konuştu. Tiyatro oyuncusu Selahattin Taşdöğen ise, “Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir sanatçıydı, ağabeyimizdi. Çok beraber projelerde yer aldık, beraber çalıştık. Hakikaten ustaydı. Tiyatroyu çok iyi bilen bir adamdı. Nur içinde yatsın diyorum. Keşke yaşadığı dönemde değeri bilinseydi” ifadelerini kullandı.

Uzun bir süre dizide Dursun Ali Sarıoğlu ile birlikte oynayan Yıldız Kaplan ise, “Üzgünüz tabi ki. Koca bir çınarımız daha gitti. Dursun abi çok değerli bir oyuncuydu. Ve çok iyi bir insandı. Dört buçuk sene biz tatlı kaçıklarda beraber oynadık. Onun dışında da ara ara görüşürdük. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun” diye konuştu.  Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

  • Magazin 03 Nisan 2018 16:12
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