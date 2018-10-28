Durdurulan otomobilin bagajından çıktı! Hitit dönemine ait...

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, aracında Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 parça heykelcik bulunan şüpheli gözaltına alındı
Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol uygulamasında M.A. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 parça hayvan figürlü heykelcik ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. ifadesinde, heykelcikleri babasına ait tarlayı sürürken bulduğunu öne sürdü. Hakkında 2863 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapılan M.A, serbest bırakıldı.
Hayvan figürlü heykelcikler ise Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
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