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Duran Kalkan Afrin'in acısını unutamadı! Şemdinli'yi alacağız

Duran Kalkan Afrin'in acısını unutamadı! Şemdinli'yi alacağız

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan yaptığı Afrin açıklamasıyla herkesi güldürdü. Afrin'de aldığı tarihi darbeyle ilgili açıklama yapan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan, Afrin’e karşılık Şemdinli’yi alacaklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 15:24 - Güncelleme: 20-03-2018 15:24

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan'dan Afrin'le ilgili komik bir açıklama geldi. Kalkan, “Türkiye, Afrin’i aldığında Ankara da kaybedecek. Afrin’e karşılık Şemdinli’yi özgürleştireceğiz." dedi.

Duran Kalkan, Afrin'in TSK ve ÖSO kontrolüne alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Afrin yenilgisini sindiremeyen Kalkan tehditler savurdu.

Kalkan, “Eylemler her alanda gelişecek. Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye umut bağlayanlar yıl sonunu göremeyecekler. Onun için hesaplarını doğru yapsınlar. Cepheden tutup bizi oyalamaya çalışıyorlar. Gerilla Afrin'e karşı hamle yapar ve Şemdinli’yi ele geçirir. Neden olmasın?” ifadelerini kullandı.

AFRİN'DE KAÇ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ?

Genelkurmay Başkanlığı  Afrin Operasyonundaki (Zeytin Dalı Harekatı) son durum hakkında kamuoyunu bilgilendirici önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda, 70 teröristin kara ve hava operasyonuyla etkisiz hale getirildiğinin bilgisi verildi.

Öte yandan Afrin Operasyonunun başlatıldığı günden itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3603 olduğu şeklinde ifadelere yer verildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatına ilişkin şu sözler kaydedildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, kara ve hava operasyonları sonucunda 70 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3603 olmuştur."

Erdoğan ise öldürülen terörist sayısının 3655 olduğunu açıkladı.

Afrin'de teröristler için hazırlanan kitaplardaki ilginç detay

Afrin halkından dünyaya ders: TSK'ya verdiler!

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • Misafir 20 Mart 2018 16:40 Civanmertim niye Suriyede Irakta saklaniyorsunuz o zaman? Gelip Delikanlica Semdinlide oturun gorelim ne kadar Erkek oldugunuzu.Kani bozuk herifler kadin cocuk one surup arkada para sayiyorsunuz.

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