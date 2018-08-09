Dünyayı yerinden oynatacak keşif! Orada bulundu

Darrell Miklos ve ekibi, 2 yıldırı Discovery Channel ekranlarına program yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinde çalışmalar ypan ekip, dünya dışı bir uzay gemisi kalıntısı bulduklarını iddia ettiler.

Dünyayı yerinden oynatacak keşif! Orada bulundu

Discovery Channel'nın hazine avcısı olarak bilinen Darrell Miklos ve ekibi, dünyayı yerinden oynatacak bir keşif yaptıklarına inanıyorlar. Bermuda Şeytan Üçgeni olarak adlandırılan bölgede incelemeler yapan ekip, UFO kalıntısı bulduklarını iddia etti.

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Dünyayı yerinden oynatacak keşif! Orada bulundu

İki sezon boyu Discovery Channel'da çeşitli keşif programları yayınlanan hazine avcısı Darrell Miklos'un ekibi, yaptıkları bir keşifte dünyayı şok edeceğine inandığı bir şeyle karşılaştı. Discovery Channel kanalının hazine avcısı, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin altındaki eski gemi enkazlarını keşfederken, dünya dışı bir uzay gemisinin kalıntısını bulduğunu iddia etti.

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Dünyayı yerinden oynatacak keşif! Orada bulundu

Kaşif Miklos, Karayipler'deki batık eserleri bulmak için ünlü NASA astronotu Gordon Cooper tarafından hazırlanan gizli haritaları kullanıyor. Ünlü kaşif Bahamalar yakınlarındaki açıklanmayan bir yerde dalış yaptı, yüzlerce yıl önce dünyaya yapılan bir dünya dışı ziyaretin ilk kanıtı olduğuna inandığını bir nesne buldu.

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Dünyayı yerinden oynatacak keşif! Orada bulundu

Eski bir gemi enkazı olabileceğini düşündüğü şeyin, büyük bir tanımlanamayan nesne olduğu ortaya çıktı.

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