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Dünyayı vurabilecek silah ürettik sözlerine açıklık getirdiler

Dünyayı vurabilecek silah ürettik sözlerine açıklık getirdiler

Dün dünyanın her yerini vurabilecek bir nükleer silah ürettiklerini açıklayan Putin'in sözleriyle ilgili Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcsü Dmitry Peskov, Rusya'nın silahlanma yarışında yer almayacağını, bunun ABD'ye yanıt olduğunu ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 16:00 - Güncelleme: 02-03-2018 16:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyanın her yerini vurabilecek bir nükleer füze ürettikleri yönünde yaptığı açıklama dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Herkesi şaşkına çeviren ve dünya ülkelerine büyük bir tehdit olarak nitelenen bu açıklamanın ne anlam ifade ettiği merak konusu olmuştu. Kremlin Sözcüsü Peskov bugün Putin'in o açıklamasına netlik kazandıran yeni bir açıklama yaptı. Rusya'nın bu hamlesinin, ABD'nin Anti Balistik Füze Antlaşması'ndan (ABM) çekilmesine verilen cevaptan başka bir şey olmadığını söyleyen Peskov, Rusya'nın silahlanma yarışında yer almayacağını ifade etti.

Peskov, "Rusya silahlanma yarışında yer almayacak. Bu, ABM anlaşmasının işlevsiz hale getirilmesi, ABD'nin ABM Antlaşmasından çekilmesi ve diğer taraftan uzun vadede stratejik ve nükleer eşitliği bozan ve aslında Rusya'nın stratejik güçlerini etkisiz hale getiren küresel bir füze savunma sistemi oluşturma konusuna verilen tepkiden başka bir şey değildir" şeklinde konuştu.

Peskov ayrıca, uluslararası istikrar ve güvenlik anlamında nükleer üçlünün caydırıcı bir unsur olduğunun bilindiğini ve kabul gördüğünü söyledi.

Putin'den Dünya'yı korkutan açıklama! Öyle bir silah yaptı ki...

ABD'den kıyamet silahını yaptıklarını söyleyen Putin'e yanıt

 

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