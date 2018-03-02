Dünyayı vurabilecek silah ürettik sözlerine açıklık getirdiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyanın her yerini vurabilecek bir nükleer füze ürettikleri yönünde yaptığı açıklama dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Herkesi şaşkına çeviren ve dünya ülkelerine büyük bir tehdit olarak nitelenen bu açıklamanın ne anlam ifade ettiği merak konusu olmuştu. Kremlin Sözcüsü Peskov bugün Putin'in o açıklamasına netlik kazandıran yeni bir açıklama yaptı. Rusya'nın bu hamlesinin, ABD'nin Anti Balistik Füze Antlaşması'ndan (ABM) çekilmesine verilen cevaptan başka bir şey olmadığını söyleyen Peskov, Rusya'nın silahlanma yarışında yer almayacağını ifade etti.

Peskov, "Rusya silahlanma yarışında yer almayacak. Bu, ABM anlaşmasının işlevsiz hale getirilmesi, ABD'nin ABM Antlaşmasından çekilmesi ve diğer taraftan uzun vadede stratejik ve nükleer eşitliği bozan ve aslında Rusya'nın stratejik güçlerini etkisiz hale getiren küresel bir füze savunma sistemi oluşturma konusuna verilen tepkiden başka bir şey değildir" şeklinde konuştu.

Peskov ayrıca, uluslararası istikrar ve güvenlik anlamında nükleer üçlünün caydırıcı bir unsur olduğunun bilindiğini ve kabul gördüğünü söyledi.

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