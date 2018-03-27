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Dünyayı tedirgin eden açıklama! 'Karşılık vereceğiz'

Dünyayı tedirgin eden açıklama! 'Karşılık vereceğiz'

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, 'ülkesinin güvenlik ve istikrarıyla, vatandaşlarını hedef alan her türlü düşmanca girişime kararlılıkla karşılık vereceklerini' belirtti.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 23:35 - Güncelleme: 27-03-2018 23:35

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığının, resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasına göre, Bakanlar Kurulu, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Kral Selman başkanlığında toplandı. Toplantıda, Husiler tarafından, Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a önceki gün gerçekleştirilen balistik füze saldırıları ele alındı.

Yemen'den Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine rastgele fırlatılan balistik füzeleri imha etme konusunda Hava Savunma Kuvvetlerinin gösterdiği başarılı performansa dikkat çekilen açıklamada, "İran tarafından desteklenen Husilerin söz konusu saldırıları, Tahran yönetiminin Birleşmiş Milletlerin (BM) 2216 ve 2231 sayılı kararlarına açıkça meydan okuduğunu gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İran'ın kaçak yollarla Husilere ulaştırdığı füzelerin Yemen ve Suudi Arabistan'da sivillere zarar vermenin yanı sıra, büyük bir yıkıma da yol açtığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Kral Selman'ın, başkent Riyad ve Yemen sınırına yakın bölgelere yönelik füze saldırılarını kınayan ülkelere de teşekkür ettiği kaydedildi.

"KARŞILIK VERİLECEK"

Kral Selman'ın, 'ülkesinin güvenlik ve istikrarı ile vatandaşlarını hedef alan her türlü düşmanca girişime kararlılıkla karşılık vereceklerini' söylediği ifade edildi.

Suudi Arabistanlı yetkililer, pazar gecesi Yemen'den Riyad'a fırlatılan balistik füzelerin havada imha edildiğini ancak, bazı parçalarının Mısır uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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