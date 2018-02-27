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Dünyayı şoka uğratan fotoğraf! Rus tankı, yardım TIR'ını...

Dünyayı şoka uğratan fotoğraf! Rus tankı, yardım TIR'ını...

Şam yakınlarında bir Rus tankı, Doğu Guta'ya yardım götüren TIR'ı ezdi. Yerel kaynaklar, Bağdat Köprüsü'nde gerçekleşen olayda can kayıpları olduğunu bildiriyor.

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 18:21 - Güncelleme: 27-02-2018 00:21

İç savaş ülkesi Suriye'de dakikalar önce Rusya tarafından Doğu Guta için günlük beş saat ateşkes ilan edilirken, Şam yakınlarından gelen bir fotoğraf dünyayı şoka uğrattı.

2S1 Gvozdika model bir Rus tankı, Doğu Guta'ya doğru ilerleyen bir TIR'ı ezdi. Yerel kaynaklar, yardım TIR'ında can kayıpları olduğunu bildiriyor.

Olayın gerçekleştiği Bağdat Köprüsü, Şam'ın kuzeydoğusunda yer alıyor.

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Muhaliflerin elindeki Doğu Guta, bir haftayı aşkın bir süredir rejim ve Rus uçakları tarafından yoğun bombardımana tutuluyor. 500'den fazla can kaybının olduğu bölge için hafta sonu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ateşkes kararı çıkmıştı.

Rusya lideri Vladimir Putin, bugün akşama doğru yerel saatle sabah 09.00 ila 14.00 saatleri arasında saldırıların duracağını açıkladı.

400 binden fazla muhalifin yaşadığı Şam yakınlarındaki Doğu Guta, yıllardır rejim güçlerinin kuşatması altında.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • ahmet kemal 26 Şubat 2018 21:53 rusyanın zamanında afganistana girip yaptığı zülumları ne çabuk unuttunuz. rusyayı temize çıkarmaya çalışan rus hayranları bir türlü anlamıyorum..

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