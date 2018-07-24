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Dünyayı sarsan sürpriz çıkış! 'Menzilimizdesiniz'

Dünyayı sarsan sürpriz çıkış! 'Menzilimizdesiniz'

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, ABD'nin bölgedeki üsleri ve çıkarlarının İran'ın hedef menzilinde olduğunu söyledi. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa'nın İran destekli terörizmden muaf olmadığını söyleyip, "Avrupa'da terörist saldırılar planlıyor" dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 18:17 - Güncelleme: 24-07-2018 18:17

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı hedef alan söylemlerine cevaben yazılı açıklama yaptı. 

İran'ın 'her düzeydeki tehdide ezici karşılık' vereceğini vurgulayan Bakıri, açıklamasında şunları kaydetti:

"Konuşlanma merkezleri ve çıkarları İran silahlı kuvvetlerinin hedef menzilinde olan düşmanlar özellikle de ABD, bölge ve dünyada çok geniş düzeyde hayal etmesi mümkün olmayan cevapla karşılaşmamak için aslanın kuyruğuyla oynamamalıdır."

POMPEO'DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa'nın İran destekli terörizmden muaf olmadığını söyledi.

Pompeo, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İranlı bir 'diplomatın' bu ay Fransa'da bombalı saldırı planıyla bağlantılı olarak Viyana'da suçlandığını hatırlatarak, "Avrupa, İran destekli terörizmden muaf değil. Rejim bir taraftan Avrupa'yı İran anlaşmasında kalmaya ikna etmeye çalışırken, Avrupa'da terörist saldırılar planlıyor" ifadelerini kullandı.

ABD İLE İRAN ARASINDA GERİLİM ÜST SEVİYEDE

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik yaptırım politikası izleyen ABD yönetimini "Aslanın kuyruğuyla oynamayın" diyerek uyarmıştı.

ABD Başkanı Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'ye hitaben, "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın" ifadelerini kullanmıştı.

İran ile nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekilen Trump başkanlığındaki Washington yönetimi kasımdan itibaren İran petrolüne yaptırım uygulatmaya hazırlanıyor.

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