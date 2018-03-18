Dünyayı hayrete düşürdü tam 4 kez düşük yaptı ve...

Allyson Ponto ve eşi Tony çocuk sahibi olmanın hayallerini kuruyordu. Daha önce dört defa düşük yapan Allyson son olarak tüp bebek yöntemi ile hamile kaldı ve hiç beklemediği bir olay ile karşılaştı.

Dünyayı hayrete düşürdü tam 4 kez düşük yaptı ve...

Allyson Ponto ve eşi Tony çocuk sahibi olmanın hayallerini kuruyordu. Daha önce dört defa düşük yapan Allyson son olarak tüp bebek yöntemi ile hamile kaldı ve hiç beklemediği bir olay ile karşılaştı.

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Dünyayı hayrete düşürdü tam 4 kez düşük yaptı ve...

Allyson dört kez düşük yapmıştı. Yine de vazgeçmedi. Çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istiyordu. Son olarak tüp bebek yöntemini denediler. Allyson hamile olduğunu öğrenince bir an sevindi ancak yine de içinde şüpheler vardı. Kendisini bu fikre alıştırmaktan korktu.

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Dünyayı hayrete düşürdü tam 4 kez düşük yaptı ve...

Rutin kontroller için eşiyle beraber doktora gittiklerinde hayatlarının en büyük sürpriziyle karşılaştılar.

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Dünyayı hayrete düşürdü tam 4 kez düşük yaptı ve...

Ultrasonda bir değil, iki değil, üç değil tam dört bebek görüldü. Allyson, US Magazine’e “Dört bebeğim olacağını öğrenince sevinçten ağlamaya başladım. Tek isteğim bir an önce anne olmaktı” dedi.

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