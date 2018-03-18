Dünyayı hayrete düşürdü tam 4 kez düşük yaptı ve...

Allyson Ponto ve eşi Tony çocuk sahibi olmanın hayallerini kuruyordu. Daha önce dört defa düşük yapan Allyson son olarak tüp bebek yöntemi ile hamile kaldı ve hiç beklemediği bir olay ile karşılaştı.

Allyson Ponto ve eşi Tony çocuk sahibi olmanın hayallerini kuruyordu. Daha önce dört defa düşük yapan Allyson son olarak tüp bebek yöntemi ile hamile kaldı ve hiç beklemediği bir olay ile karşılaştı.



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Allyson dört kez düşük yapmıştı. Yine de vazgeçmedi. Çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istiyordu. Son olarak tüp bebek yöntemini denediler. Allyson hamile olduğunu öğrenince bir an sevindi ancak yine de içinde şüpheler vardı. Kendisini bu fikre alıştırmaktan korktu.

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Rutin kontroller için eşiyle beraber doktora gittiklerinde hayatlarının en büyük sürpriziyle karşılaştılar.

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