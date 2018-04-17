Dünyayı gezmek için bekaretini satışa çıkardı!

22 yaşındaki Portekizli üniversite öğrencisi, dünyayı gezme hayalini gerçekleştirebilmek için bekaretini internette bir site üzerinden açık artırmaya çıkardı.

Dünyayı gezmek için bekaretini satışa çıkardı!

Daha önce birçok üniversite öğrencisinin daha rahat geçinebilmek ve okul masraflarını çıkarabilmek adına bekaretini satılığa çıkardığını okumuştuk ancak bu kez durum farklı. Portekiz'de gerçek kimliği gizli tutulan ve ismi yalnızca Penelope olarak açıklanan 22 yaşındaki genç kız, dünyayı gezebilmek için bekaretini açık artırmaya çıkardı. Paris'te bir üniversitede eğitim gören Penolope 'puremodelsclub' isimli bir internet sitesi üzerinden en yüksek fiyata bekaretini açık artırmaya sundu.

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Dünyayı gezmek için bekaretini satışa çıkardı!

"ALDIĞIM KARARLA İLGİLİ HİÇBİR ÇEKİNCEM YOK": "Aldığım kararla ilgili bir çekincem yok" diyen Penelope, sadece ailesinin açık artırmayı öğrenmesini istemiyor. Genç kız dünyayı gezmek için yaklaşık 1 milyon Euro toplamayı hedefliyor. Şu ana kadar verilen en yüksek teklif ise 220 bin Euro. Penelope'nin amacı dünyayı istediği gibi gezip çılgınlar gibi para harcamak. Tek endişesi ailesinin bu olayı duymaması.

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Dünyayı gezmek için bekaretini satışa çıkardı!

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Dünyayı gezmek için bekaretini satışa çıkardı!

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