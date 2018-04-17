Dünyayı gezmek için bekaretini satışa çıkardı!

Daha önce birçok üniversite öğrencisinin daha rahat geçinebilmek ve okul masraflarını çıkarabilmek adına bekaretini satılığa çıkardığını okumuştuk ancak bu kez durum farklı. Portekiz'de gerçek kimliği gizli tutulan ve ismi yalnızca Penelope olarak açıklanan 22 yaşındaki genç kız, dünyayı gezebilmek için bekaretini açık artırmaya çıkardı. Paris'te bir üniversitede eğitim gören Penolope 'puremodelsclub' isimli bir internet sitesi üzerinden en yüksek fiyata bekaretini açık artırmaya sundu.