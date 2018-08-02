Dünyayı büyük depremler mi bekliyor?

Bilim insanları Dünya'nın manto tabakasının Tibet'in altında dört parçaya ayrıldığını duyurdu. Bunun şiddetli ve sonucunda ölümcül depremlere neden olmasından endişe ediliyor.

Dünyayı büyük depremler mi bekliyor?

Bilim insanları Dünya'nın manto tabakasının Tibet'in altında dört parçaya ayrıldığını duyurdu. Bunun şiddetli ve sonucunda ölümcül depremlere neden olmasından endişe ediliyor.

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Dünyayı büyük depremler mi bekliyor?

Tibet bölgesi, sismik hareketlerin yoğunluyla biliniyor. Dünya'nın çekirdeğindeki ısının manto tabakasına doğru yükselmesi nedeniyle zaman zaman depremler oluşuyor. Çok sayıda depremin meydana geldiği Tibet Platosu, 1000 ila 2500 km'lik alana yayılan ve ortalama yüksekliği 4 bin 500 metre olan bir bölge. Bu, Tibet Platosu'nu dünyanın en yüksek platosu yapıyor.

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Dünyayı büyük depremler mi bekliyor?

Ünlü bilim adamı Song Xiaodong yaptığı açıklamada, “Hint ve Asya tektonik plakaları arasındaki çarpışma bugüne kadar dünyadaki en ölümcül depremlerden bazılarını üretti, yenilerine de hazırlıklı olun'' dedi.

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Dünyayı büyük depremler mi bekliyor?

Yeni bulgulardan önce, jeologlar bu yırtıkların varlığından haberdardılar, ancak kaç tane olduğunu veya nasıl bir şekil olduğunu bilmiyorlardı. Bunun üzerine, bilim insanları, manto tabakasının Tibet'in hemen altında kalan kısmında yaşanan dev boyutlu yırtılmaları tespit edebilmek için sismik ve coğrafi verileri inceledi.

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