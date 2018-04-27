Dünyayı ayağa kaldırdı önce bileklerini kesti sonra da...

ÇİN'in Çangçun kentinde 22 yaşındaki Li Wan, bileklerini keserek kendini metrelerce yüksekten atmaya kalkıştı. Li Wan mucizevi bir şekilde bir işçinin onu boyunundan tutması ile kurtuldu.

Dünyayı ayağa kaldırdı önce bileklerini kesti sonra da...

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor. Çin'den gelen görüntüler kan donduran cinsten iddialara göre Çin'de sevgilisi evlilik öncesi terk eden genç kadının bileklerini keserek bir binanın 7.katından atlayarak intihar etmek istediği şeklinde paylaşılıyor. Bir adam kızı yakalıyor ve aşağı pencerede olanlar da adama yardım ederek kadını kurtarmaya çalışıyorlar. Peki mizansen mi gerçek mi?

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Dünyayı ayağa kaldırdı önce bileklerini kesti sonra da...

Charles Saatchi isimli bir galeri sahibinin fotoğraf koleksiyonundan bu fotoğraflar ve bir kitapta yer alıyorlar. İçerisinde özellikle korku öğelerini bulunduran fotoğraflar yer alan kitaptaki bu detaylar en çok ilgi çekenler oldu.

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Dünyayı ayağa kaldırdı önce bileklerini kesti sonra da...

Fotoğrafların hikayesi kitapta şöyle anlatılıyor; bu fotoğraflar 2011 yılında Çin'in, Çangçun kentinde çekildi. Yaklaşık 25 metrelik bir kulenin tepesinden atlamaya çalışan bu kadın son anda kurtarıldı.

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Dünyayı ayağa kaldırdı önce bileklerini kesti sonra da...

Kadının adı Li Wan, 22 yaşında. Bileklerini kesmiş bir şekilde metrelerce yüksekten kendini atmaya kalkıştı. Sebebi ise nişanlısının aslında bir başkası ile evli olduğunu öğrenmesiydi.

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