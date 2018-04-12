Dünyayı ayağa kaldıran Esad'dan ilk açıklama! Verdiği poza bakın

Beşar Esed, ABD, İngiltere, Fransa'nın olası saldırısıyla ilgili ''Sadece bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırmaya yarar'' uyarısı yaptı. Başkent Şam'da İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti'yi ağırlayan Esed, gülerken görülüyor.

İsrail medyasının dün sarayını bırakıp kaçtığı yönünde haberler yaptığı Suriye'deki Şam rejimi lideri Beşar Esed, bugün objektiflerin karşısına çıktı.

Başkent Şam'da İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti'yi ağırlayan Esed, gülerken görülüyor.Başdanışman Velayeti, Batılı ülkelerden gelen saldırı tehditlerinin yalanlara dayandığını söyledi.

GÜLEREK KAMERALARA POZ VERDİ: Esad'ın fotoğraflarını, resmi haber ajansı SANA dünyaya servis etti. Velayeti, dün yaptığı açıklamada da herhangi bir dış saldırı durumunda Tahran’ın Şam’ın yanında yer alacağını ilan etmişti.

Beşar Esad ve destekçileri, tahliyeler devam ederken muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da kimyasal silah kullandı. En az 78 can kaybına yol açan saldırı, dünyayı sarstı. ABD ve müttefikleri Esad'a karşı bir askeri operasyona hazırlanıyor.

İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in üst düzey danışmanı Ali Ekber Velayeti’yi ağırlayan Esed, ABD'nin Suriye'yi vurma planıyla ilgili şunları söyledi:

“Sahada kazandığımız her zaferle birlikte, bazı Batılı devletlerin sesi yükseliyor ve olayların gidişatını değiştirme amaçlı faaliyetleri yoğunlaşıyor. Bu sesler veya herhangi bir müdahale, uluslararası barışı ve güvenliği tehdit edecek şekilde bölgesel istikrarsızlığı artırmaktan başka işe yaramaz.”

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SURİYE HAZIRLIK YAPIYOR

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı milisler muhtemel ABD saldırısı nedeniyle Şam ve Humus’taki askeri üsleri boşaltıyor.Esed rejimi, Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine yapılan kimyasal saldırı sonrasında ABD’nin muhtemel saldırısına karşı teyakkuza geçti.Rejim, Şam kırsalında ve Humus’taki askeri üslerde bulunan ekipman ve unsurlarının yerini değiştiriyor.

MÜHİMMATLAR KIRSAL KESİMLERE DAĞILTILDI

Şam’ın kuzeydoğusundaki Kalamun bölgesinde bulunan Dumeyr ve es-Sin üslerinde konuşlu İran destekli yabancı milisler Lübnan sınırına doğru hareketlendi.Bu üslerdeki askeri ekipmanların bir kısmı Şam’daki sivil havaalanına sevk edildi. Füze rampaları ve mühimmatlar ise vurulma riskine karşı kırsal bölgelere dağıtıldı.

TERÖRİSTLER LÜBNAN SINIRINA YÖNLENDİ

Humus’taki T4 hava üssünde bulunan askeri ekipman ve unsurlar Halep'in merkezindeki Neyrab ve doğusundaki Kuveyris üslerine sevk edildi. Buradaki rejim yanlısı yabancı terörist savaşçılar da güneydeki Dera bölgesi ve Lübnan sınırına yöneldi.

ASKERİ UÇAKLARI HAMA'YA GÖNDERDİ

ABD ve müttefiklerinin olası askeri operasyonuna karşı hava üslerindeki uçaklarını da korumaya çalışan Esed rejimi, IL-76 ve SU tipi aktif uçaklarını Lazkiye’de Rusya tarafından kullanılan Hımeymim üssü ve Hama askeri havaalanına gönderdi.

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