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Dünyaya rezil olduk: Derbi vahşi bir kavgayla bitti

Dünyaya rezil olduk: Derbi vahşi bir kavgayla bitti

Dünya medyası, olaylı biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisine geniş yer ayırırken Alman Bild gazetesi ''İstanbul derbisi vahşi bir kavgayla bitti. Maçın sonunda bir kişinin peşinde koşan futbolcularla avlanma görüntüleri ve 3 kırmızı kart vardı.'' ifadelerine yer verdi.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 13:25 - Güncelleme: 03-11-2018 13:25

Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında 2-2 berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası VAR incelemesinin ardından Ndiaye, Jailson ve Soldado kırmızı kart, Belhanda sarı kartla cezalandırılırken dünya medyası olaylı maça geniş yer ayırdı.

İşte dünya medyası olaylı derbiyi böyle gördü...

L'EQUİPE: Fenerbahçe'nin beklenmedik bir beraberlik aldığı derbinin ateşi maç sonundaki kavgayla bir anda söndü.

BBC: Futbolcular ve teknik adamların karıştığı 30 kişilik kavganın ardından üç futbolcu kırmızı kart gördü.

JOE.CO.UK: İstanbul derbileri asla sessiz bitmiyor.

SPORT MEDİASET: 90 dakikanın ardından patırtı koptu, derbi kavgayla bitti.

DAİLY MAİL: İstanbul derbisi çıkan olaylarla kaosun içinde kayboldu. Jailson'un tokadıyla başlayan olaylar 3 kırmızı kartla bitti.

A BOLA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde skor tabelasında beraberlik vardı ama asıl dikkat çeken maç sonundaki soyunma odasına koşan futbolcuların görüntüleriyle son bir bir kavgaydı.

THE SUN: Sonsuz derbi olarak adlandırılan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonsuz kötülükle son buldu.

BİLD: İstanbul derbisi vahşi bir kavgayla bitti. Maçın sonunda bir kişinin peşinde koşan futbolcularla avlanma görüntüleri ve 3 kırmızı kart vardı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 03 Kasım 2018 14:35 Kebapçıda dayak yiyen fatih yerim in adamları bunlar. Normaldir kavga çıkarmaları.

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