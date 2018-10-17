Dünyanın yarısı online! Türkiye sosyal medyada kaçıncı sırada?

Ekim 2018 rakamlarına göre Türkiye, Facebook'ta 43 milyon, Instagram'da 37 milyon kullanıcı sayısını aştı

Dünyanın yarısı online! Türkiye sosyal medyada kaçıncı sırada?

Türkiye'nin sosyal medya kullanımıyla ilgili son veriler açıklandı. Ekim 2018 rakamlarına göre Türkiye, Facebook'ta 43 milyon, Instagram'da 37 milyon kullanıcı sayısını aştı; Twitter ve Snapchat platformlarının her birinde ise 9'ar milyon kullanıcıya dayandı. İşte Türkiye'nin sosyal ağlardaki güncel kullanıcı sayıları...

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Dünyanın yarısı online! Türkiye sosyal medyada kaçıncı sırada?

İnternet ve sosyal medya analizleri yapan “We Are Social”ın 2018 yılı 4. çeyrek küresel internet raporu yayınlandı. Buna göre Ekim 2018 itibariyle dünya genelindeki internet kullanıcı sayısı 4.2 milyara ulaştı. Bu rakam, 7.6 milyarlık dünya nüfusu dikkate alındığında, dünyanın yüzde 55’inin ‘online’ olduğunu gözler önüne serdi.

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Dünyanın yarısı online! Türkiye sosyal medyada kaçıncı sırada?

Rapora göre sosyal medyadaki aktif kullanıcı sayısı 3.4 milyara, mobil cihaz kullanıcılarının sayısı 5.1 milyara çıktı. Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre dünya genelinde son bir yılda (Eylül 2017’den Ekim 2018’e) internet kullanıcı sayısı 284 milyon, sosyal medyayı kullananların sayısı ise 320 milyon arttı.

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Dünyanın yarısı online! Türkiye sosyal medyada kaçıncı sırada?

Son veriler toplam internet trafiğinin yüzde 51.6’sının mobil cihazlardan geldiğini gösterirken, mobil internette 23 Mbps olan ortalama hız, sabit internette ise 47.8 Mbps olarak gerçekleşti. Sabit internette dünyanın en hızlı bağlantısına sahip olan ülke ortalama 189 Mbps ile Singapur olurken, bu ünvanı mobil internette ise 63 Mbps ile Norveç elde etti.


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