Dünyanın sonunu o mu getirecek! İtirazlara rağmen açıldı

MISIR'da kısa bir süre önce bulunan kara lahit tartışmalara yol açtı. Açılmasına karşı çıkılan kara lahitin açıldığı haberi geldi. Peki bu lahitin açılmasına neden karşı çıkılıyor? İşte o ilginç detaylar.

Dünyanın sonunu o mu getirecek! İtirazlara rağmen açıldı

Bir süre önce Mısır'da arkeologlar tarafından bulunan kara lahit, dünyada merak uyandırmıştı. Lahit açılıp açılmayacağı tartışılırken, bir anda lahitin açıldığı haberi geldi. Bazı çevreler bu lahitin açılmasına, kesinlikle karşı çıkıyorlar. Bu lahitin açılması sanılan kadar basit bir şey olmayabilir. Eğer bolca film izliyorsanız, bunun nedeni de çok belli.

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Dünyanın sonunu o mu getirecek! İtirazlara rağmen açıldı

Mısır'da yeni keşfedilen ve 2000 yıllık olduğu tespit edilen lahit, çok sayıda korkunç kehanet uyarısına rağmen arkeologlar tarafından açıldı. Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi tarafından coşku ile karşılanan keşif, birçoklarını huzursuz etti.

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Dünyanın sonunu o mu getirecek! İtirazlara rağmen açıldı

2.98 cm olan kaya lahitin tarihi MÖ. 350 ila 30 yılları arasındaki Ptolemaios Krallığı dönemine uzanıyor. Lahitin gün yüzüne çıkarılmasından rahatsız olanlar, lahitin 2000 yıldır olduğu gibi yer altında bırakılması gerektiğini düşünüyor. Lahitin gün yüzüne çıkarılması geçtiğimiz günlerde sosyal medyada birçok kişi tarafından protesto edildi. Üstelik protesto edenler arasında Washington Post gazetesi yazarları bile bulunuyor.



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Dünyanın sonunu o mu getirecek! İtirazlara rağmen açıldı

Protesto eden kişiler lahitin olduğu yerde bırakılması gerektiğine dayanak olarak 1999 yılında vizyona giren Mumya filmini gösteriyor. Filmde asırlar sonra ortaya çıkarılan lahit, tüm dünyaya felaketler getiriyordu.

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