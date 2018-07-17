Dünyanın sonunu o mu getirecek! İtirazlara rağmen açıldı

Bir süre önce Mısır'da arkeologlar tarafından bulunan kara lahit, dünyada merak uyandırmıştı. Lahit açılıp açılmayacağı tartışılırken, bir anda lahitin açıldığı haberi geldi. Bazı çevreler bu lahitin açılmasına, kesinlikle karşı çıkıyorlar. Bu lahitin açılması sanılan kadar basit bir şey olmayabilir. Eğer bolca film izliyorsanız, bunun nedeni de çok belli.