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Dünyanın önde gelen kulüpleri Altınordu'yu izleyecek

Dünyanın önde gelen kulüpleri Altınordu'yu izleyecek

Şu an Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in yetiştiği Altınordu Kulübü, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde görev alan futbol adamları tarafından mercek altına alınacak.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 13:22 - Güncelleme: 13-01-2019 13:22

Altınordu, 3 gün boyunca Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinin temsilcilerini ağırlayacak. Almanya'dan FC Bayern Münih, Borussia Dortmund, VFB Stuttgart, Eintracht Frankfurt ve TSG Hoffenheim, Hollanda'dan Ajax ve PSV Eindhoven, İngiltere'den Manchester United, Manchester City ve Liverpool, İspanya'dan Villareal ve Valencia, Ukrayna'dan Shaktar Donetsk, Rusya'dan Zenit, İsviçre'den Basel, Avusturya'dan Salzburg kulüplerinin temsilcilerini konuk edecek.

Müsabakaları takip edecekler
Aralarında altyapı sportif direktörü, altyapı direktörü, altyapı oyuncu izleme şefi ve oyuncu izleme antrenörleri olan Avrupalı futbol adamları öncelikle yarın Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde başlayacak 20'nci Mercedes-Benz U16 Ege Kupası'nda oynanacak müsabakaları takip edecek.

Daha sonra ise kulübün tesislerinde incelemelerde bulunacak. Ege Kupası'na Altınordu Yönetimi tarafından davet edilen ünlü futbol adamları, kırmızı-lacivertlilerin altyapı takımları arasında oynanacak özel bir karşılaşmayı da izleyerek gelecek vaadeden isimleri notları arasına yazacak. İzmir temsilcisi hem yetiştirdiği futbolcularla hem de tesisleri ve felsefesiyle Avrupa'da ses getirmeyi hedefliyor.

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