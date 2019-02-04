Dünyanın konuştuğu Süper Bowl'da kazanan belli oldu

Los Angeles Rams ile New England Patriots takımları, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı, New England Patriots kazanarak şampiyon oldu.

Dünyanın konuştuğu Süper Bowl'da kazanan belli oldu

ABD'nin en büyük spor organizasyonu 53. Super Bowl finalinde Los Angeles Rams ile New England Patriots takımları karşı karşıya geldi. 17 yıl sonra tekrar iki takımı karşı karşıya getiren finali Patriots 13-3 kazanırken, şampiyon ekibin yıldızı Tom Brady 6. Super Bowl kupasına ulaşarak tarihe geçti.

115
Dünyanın konuştuğu Süper Bowl'da kazanan belli oldu

Toplam 16 sayının yapıldığı maç, bugüne kadar oynanan maçlar arasında tarihin en düşük skorlu Super Bowl finali oldu. Bundan önce en düşük skorlu final, 1973'te toplam 21 sayının yapıldığı Miami Dolphins-Washington Redskins maçıydı.

215
Dünyanın konuştuğu Süper Bowl'da kazanan belli oldu

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nden (NRF) derlenen verilere göre, ülkede her yıl festival havası yaratan Super Bowl için Amerikan perakende sektöründe toplam 14,8 milyar dolarlık harcama yapılması tahmin ediliyor.

315
Dünyanın konuştuğu Süper Bowl'da kazanan belli oldu

Söz konusu miktarın geçen seneki Super Bowl'da yapılan 15,3 milyar dolarlık perakende harcamasına göre yüzde 3,3 düşüş göstermesi beklense de bu seneki etkinliğin tarihteki en yüksek 3'üncü perakende harcamasının yapılacağı Super Bowl olarak kayıtlara geçmesi öngörülüyor.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro