Dünyanın konuştuğu Süper Bowl'da kazanan belli oldu

ABD'nin en büyük spor organizasyonu 53. Super Bowl finalinde Los Angeles Rams ile New England Patriots takımları karşı karşıya geldi. 17 yıl sonra tekrar iki takımı karşı karşıya getiren finali Patriots 13-3 kazanırken, şampiyon ekibin yıldızı Tom Brady 6. Super Bowl kupasına ulaşarak tarihe geçti.
Toplam 16 sayının yapıldığı maç, bugüne kadar oynanan maçlar arasında tarihin en düşük skorlu Super Bowl finali oldu. Bundan önce en düşük skorlu final, 1973'te toplam 21 sayının yapıldığı Miami Dolphins-Washington Redskins maçıydı.
Söz konusu miktarın geçen seneki Super Bowl'da yapılan 15,3 milyar dolarlık perakende harcamasına göre yüzde 3,3 düşüş göstermesi beklense de bu seneki etkinliğin tarihteki en yüksek 3'üncü perakende harcamasının yapılacağı Super Bowl olarak kayıtlara geçmesi öngörülüyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER