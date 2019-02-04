Dünyanın konuştuğu Süper Bowl'da kazanan belli oldu

Los Angeles Rams ile New England Patriots takımları, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı, New England Patriots kazanarak şampiyon oldu.

ABD'nin en büyük spor organizasyonu 53. Super Bowl finalinde Los Angeles Rams ile New England Patriots takımları karşı karşıya geldi. 17 yıl sonra tekrar iki takımı karşı karşıya getiren finali Patriots 13-3 kazanırken, şampiyon ekibin yıldızı Tom Brady 6. Super Bowl kupasına ulaşarak tarihe geçti. Twitter

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Toplam 16 sayının yapıldığı maç, bugüne kadar oynanan maçlar arasında tarihin en düşük skorlu Super Bowl finali oldu. Bundan önce en düşük skorlu final, 1973'te toplam 21 sayının yapıldığı Miami Dolphins-Washington Redskins maçıydı. Twitter

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ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nden (NRF) derlenen verilere göre, ülkede her yıl festival havası yaratan Super Bowl için Amerikan perakende sektöründe toplam 14,8 milyar dolarlık harcama yapılması tahmin ediliyor. Twitter

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