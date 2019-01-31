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Dünyanın konuştuğu Guaido'dan kritik açıklama!

Dünyanın konuştuğu Guaido'dan kritik açıklama!

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ciddi bir siyasi kriz yaşanan ülkesinde iç savaş riski görmediğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 21:57 - Güncelleme: 31-01-2019 21:57

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen muhalif  lider Guaido, İspanya'dan El Pais gazetesine verdiği mülakatta, "Venezuela’da bazılarının görmek ya da gerçekleştirmek istediği gibi bir iç savaş riski yok.  Çünkü halkın yüzde 90'ı değişim istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Guaido, "ülkesinde buna rağmen şiddet riski bulunduğuna" ve  "gösterilerde çok sayıda gencin hayatını kaybettiğine" işaret etti.

AP DE TANIDI

Öte yandan başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesi  tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido için Avrupa Parlamentosu  da aynı yönde adım attı.

Guaido, AP'nin tanıma kararının ardından sosyal medya hesabından  yaptığı açıklamada, karar sonrası AP Başkanı Antonio Tajani ile yaptıkları  görüşmede, Venezuela'nın AB'deki varlıklarının korunması ve insani yardım  konularını ele aldıklarını aktardı.

NELER YAŞANDI?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü  düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol  açmıştı.?

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido,  muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD  olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya,  Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından  tanınmıştı.?

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet  Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler  üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin  süreceğini duyurmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2019 23:09 Ap AB ABD hepsi diktatör alçak,terörist işgalci ,insan hakları demokrasi ayağına dünyayı kandırıp nerde it köpek var onları kullanıyor ülkeleri yıkıyor katliam işgal yapıyor altınına petrolüne konuyorlar

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