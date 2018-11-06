Dünyanın ilk 'yapay zeka' parkı açıldı!

Pekin'in kuzeybatısında yer alan Haidian Bilim Parkı'nın içerisinde yer alan yapay zeka parkı, dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Bünyesinde sürücüsüz servis araçları, turistlere cevap verebilen akıllı hoparlörler ve veri kaydı yapabilen akıllı lambalar bulunduran park, ziyaretçi akınına uğruyor.

Gelecekte Çin'de inşa edilmesi beklenen akıllı şehirler için bir pilot program olma niteliği taşıyacak olan yer için geçtiğimiz sene uzun görüşmeler yapılmış, süreç sonunda yıllık 1.2 milyon turist çeken Haidian Park seçilmişti.

Parkın yönetiminde yer alan Che Jianguo, tam 10 aylık yenileme süresinde 10 devlet dairesi ve şirketle birlikte çalıştıklarını, 34 hektarlık alana inşa ettikleri yapay zeka temalı alanla önümüzdeki süreçte parkta ciddi bir ziyaretçi akını beklediklerini belirtti.