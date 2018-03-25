Dünyanın ilk tesettürlü top modeli Türkiye'ye geldi...

Dünyanın ilk tesettürlü top modeli Somali asıllı ABD’li Halima Aden, özel bir defileye katılmak üzere İstanbul'a geldi. Fransa'nın başkenti Paris'ten tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaşan Aden'i bazı ilgililer ve hayranları karşıladı. Çiçek takdim edilen Aden, bazı hayranlarıyla fotoğraf çektirdikten sonra havalimanından özel araçla ayrıldı. Aden, modacı Raşit Bağzıbağlı’nın internet üzerinden satış yapan bir tesettür moda firması için özel tasarladığı "Desert Dream" koleksiyonunun 26 Mart'taki özel defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak. ABD ve Türkiye arasındaki vize restleşmesi günlerinde Türkiye'de olması beklenen Aden, vize engeline takıldığı için Türkiye'ye gelememiş ve Halima Aden'in çekimleri ertelenmişti.
Fransa'nın başkenti Paris'ten tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaşan Aden'i bazı ilgililer ve hayranları karşıladı. Çiçek takdim edilen Aden, bazı hayranlarıyla fotoğraf çektirdikten sonra havalimanından özel araçla ayrıldı. Aden, modacı Raşit Bağzıbağlı’nın özel tasarladığı "Desert Dream" koleksiyonunun 26 Mart'taki özel defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak.
Geçen yıl katıldığı Minnesota Güzellik Yarışması’yla adını duyuran ve tüm dünyanın dikkatini bir anda üzerine çeken Somali asıllı model Halima Aden'in hikayesi de çok çarpıcı...
Kenya’da bir mülteci kampından dünyanın önemli podyumlarına uzanan hikayesiyle Halime Aden, dünyanın ilk tesettürlü modeli olarak dikkat çekiyor.
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