Dünyanın ilk tesettürlü modeli Türkiye'de podyuma çıktı

MAAR Square Mall'de düzenlenen defilede, 16 manken 28 parçalık "Desert Dream" koleksiyonunu tanıttı. Tesettürlü top model Halima Aden, defilede aş manken olarak yer aldı.

Koreografisi Uğurhan Akdeniz tarafından yapılan koleksiyonun tanıtımı için Dubai'den 10 ton kum getirilerek podyum çöle dönüştürüldü. Raşit Bağzıbağlı'nın ilk tesettür tasarımı olan "Desert Dream" kreasyonu defile ile eş zamanlı Modanisa'nın internet sitesinde satışa sunuldu.

Defilenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Somali asıllı ABD'li top model Aden, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Türkiye'ye ilk gelişim. Burayı ikinci evim olarak gördüm. Sosyal medya hesabımda Türkiye'ye yerleşmek istediğimi yazdım. Gazeteler bu haberi kullandı." dedi.

Aden, gazetecilerin "Gerçekten böyle bir isteğiniz olur mu?" şeklindeki sorusuna, "Evet, siz davet edin ben gelirim." yanıtını verdi.

Top model Aden, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Somali'de doğdum. Model olmadan öncede tesettürlüydüm. Sonradan kapanmadım. Top model olmam tamamen bir şans eseri. Bir güzellik yarışmasına başvurmuştum. Tek tesettürlü yarışmacı olmam beni gazetelere manşet yaptı. Ondan sonra dünyanın en ünlü modellik ajansında çalışmaya başladım. Türkiye'de tanıdığım manken de var. Dubai'de yaptığımız defilede Tülin Şahin de vardı. Onu tanıyorum."

Modacı Raşit Bağzıbağlı da "Bu benim ilk muhafazakar koleksiyonum. Bu koleksiyon sadece tesettürlü değil, tüm kadınlarımıza hitap ettiğim bir tasarım oldu." dedi.

  • Magazin 27 Mart 2018 07:23
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