Dünyanın ilk holografik akıllı telefonunun fiyatı belli oldu

'Dünyanın ilk holografik medya makinesi' ifadesiyle tanıtılan Hydrogen One'ın satış fiyatı 1195 dolardan başlayacak. Alüminyum kasa için verilecek olan bu rakama 400 dolar daha veren kullanıcılar, titanyum kasadan yapılan telefona sahip olabilecek.

Profesyonel kamera şirketi RED, 2018’in ilk aylarında çıkaracağını açıkladığı ilk holografik telefonuyla ilgili detayları paylaştı.

RED’in kurucusu Jim Jannard, yeni telefonla ilgili “Gururla söyleyebilirim ki şu anki Hydrogen One çalışan bir telefon. Eklenmesi gereken birkaç özellik daha olsa da Hydrogen One şu anda bir cep telefonundan beklediğimiz bütün özelliklere sahip" açıklamasını yaptı.



