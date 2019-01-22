Dünyanın ilk genetik tasarım bebeği gerçek çıktı meğer bir tane daha varmış

ÇİN'den Kasım ayında gelen 'genetiği değiştirilmiş' bebek haberi bilim dünyasını sallamıştı. Bunu açıklayan da bizzat bebekler üzerinde genetik değişiklik yapan doktor olmuştu. Çin 2 ay sonra 'genetiği değiştirilmiş bebeklerin gerçek' olduğunu kabul etti. Üstelik bu son da değilmiş.

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