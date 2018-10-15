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Dünyanın gözü oradaydı: Merkel'e soğuk duş!

Dünyanın gözü oradaydı: Merkel'e soğuk duş!

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yapılan meclis seçimlerinde iktidardaki CSU ciddi oranda oy kaybetti. CSU salt çoğunluğu kaybederken Yeşiller oy oranını artırdı; Hür Seçmenler ve ırkçı AfD ilk kez meclise girdi.

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 19:56 - Güncelleme: 15-10-2018 00:10

Almanya'nın Bavyera eyaletinde 9,5 milyon seçmen yeni eyalet meclisini belirlemek için sandık başına çağrıldı. Seçimlere katılım oranı yüzde 72,5 olarak açıklandı. 2013 yılındaki seçimlerde katılım oranı yüzde 63,9'du. Alman birinci ve ikinci televizyon kanalları, ARD ve ZDF'in sandık çıkış anketlerine göre iktidardaki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) yaklaşık yüzde 12 oranında oy kaybederek yüzde 35,5 oranında oy aldı. Yeşiller oylarını artırmayı başararak yüzde 18,5 ile sandıktan ikinci parti olarak çıkmayı başardı.

Hür Seçmenler partisi (Freie Wähler) yüzde 11,5, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 11, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 10, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5, Sol Parti ise yüzde 3,5 oranında oy aldı. Bu durumda AfD ve Hür Seçmenler ilk kez Bavyera Eyalet Meclisi'ne girmiş oldu. Sol Parti ise barajı aşamadığı için meclis dışında kaldı.

CSU ÇOĞUNLUĞU KAYBETTİ

Bavyera'da iktidardaki CSU bu seçimlerle mecliste salt çoğunluğu kaybetmiş oldu. Mecliste 79 sandalyeye sahip olacak. Federal Meclis’te Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile ortak bir meclis grubu oluşturan ve seçimlere sadece Bavyera’da giren Hristiyan Sosyal Birlik, 2013 yılında yapılan son eyalet seçimlerinde yüzde 47,7 oy oranıyla 180 sandalyeden 101’ini kazanmıştı.

Bu seçimde oy oranını artıran Yeşiller’in milletvekili sayısının ise 40 olması bekleniyor. SPD 21, AfD 24, Hür Seçmenler partisi 25, FDP ise 11 milletvekili ile mecliste temsil edilecek.

Seçim öncesi yapılan son anketler, 1957 yılından bu yana aralıksız olarak iktidarda olan CSU’ya desteğin düştüğünü göstermişti. Anketler 2013’te yüzde 8,6 oy alan Yeşiller’in oy oranını artıracağına işaret ediyordu.

AfD TEHLİKESİ

Mecliste çoğunluğu kaybeden CSU’nun Yeşiller ile bir koalisyona gidebileceği yorumları yapılıyor. Eyalet Başbakanı Markus Söder, Cuma günü yaptığı açıklamada, Yeşiller’in çizgisinin koalisyon kurmaya uygun olmadığını belirtmişti.

Almanya'da iki hafta sonra Hessen Eyaleti'nde seçimler yapılacak. Hessen eyalet seçimlerinde sağ popülist Almanya için Alternatif’in meclise girmesi bekleniyor. Bu durumda AfD Almanya’daki tüm eyalet meclislerinde sandalye sahibi olmuş olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • deran 15 Ekim 2018 00:48 Papazı Trumpun talimatıyla bıraktık bahanemiz de bağımsız yargı falan filan.soğuk duş asıl bu...

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