Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilinde Rus yetkililer ile düzenlenen ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın ağır silahların teslim edilmesi konusunda baskı yaptığı, bu nedenle görüşmelerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi.
SON TURU DÜZENLENDİ
Suriye ordusu ile Rusya'nın operasyonunun devam ettiği Dera’daki muhalifler ve Rusya arasında bugün ateşkes müzakerelerinin son turu düzenlendi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Dünyanın gözü oradaydı: Kötü haber geldi! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER