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Dünyanın gözü bu buluşmada! Yarın gerçekleşiyor...

Dünyanın gözü bu buluşmada! Yarın gerçekleşiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Suriye için Ankara’da bir araya gelecek... Dünyanın gözü de kulağı da bu buluşmada olacak...

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 12:23 - Güncelleme: 02-04-2018 12:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 4 Nisan'da yapılacak Suriye zirvesi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 3 Nisan'da Ankara'da olacak.

İki liderin baş başa görüşmesinin ardından iki ülke heyetleri arasında Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı yapılacak. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin ele alınacağı toplantıda Suriye'deki son durum da masaya yatırılacak. İki lider daha sonra Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atacak.

RUHANİ 4 NİSAN'DA GELECEK: Ankara'da yoğun bir siyasi trafiğin yaşanacağı 4 Nisan'da ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Ankara'da olacak. Suriye için bir araya gelecek olan Türkiye-Rusya-İran liderleri, Suriye'deki çatışma ortamının ortadan kaldırılması ve normalleşme sürecine ilişkin yol haritasını üçlü zirve masasına yatıracak. Aynı gün Erdoğan ve Ruhani'nin iki ülke meselelerine ilişkin ikili bir görüşme yapması da öngörülüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • amerika ile anlaştı diyorlar 02 Nisan 2018 12:42 eğer ki böyle bir anlaşma varsa !..

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Vladimir Putin
VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan Sankt Petersburg kentinde doğdu. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.

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