Dünya'nın etrafı çöp tarlası! 700 bine yakın uzay çöpü var

Çevre kirliliği sadece Dünya yüzeyinde bir sorun değil. Aynı zamanda gezegen dışında Dünya yörüngesinde de yığınla çöp var. Bu çöpler büyük risk oluşturuyor.
İnsanlar sadece Dünya yüzeyinde çöp krizine yol açmıyor. Gezegenin etrafı da çöp tarlasına dönmüş durumda.
700 BİNE YAKIN UZAY ÇÖPÜ VAR Dünya'nın yörüngesinde irili ufaklı 700 bine yakın uzay çöpü var. Ve Dünya'ya düştükleri takdirde büyük tehlikelere yol açabiliyorlar. Araştırmacılar, çöpleri temizleyecek yöntemler arıyor.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
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