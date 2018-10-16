Dünyanın en zor dikkat testi: Resimdeki kalem nerede?

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat.

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu dikkat testi sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. Cevaplar galerinin sonunda.. Resimde gizlenmiş kitap nerede?

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Dikkat, beynin el feneridir. Bir noktaya yoğunlaşmanın anahtarıdır! Yaptığın işte başarılı olmanın en büyük sırlarından biridir dikkali olmak! Peki sen ne kadar dikkatlisin? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var! Bu resimde de bir poker pulu saklı





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Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu dikkat testi sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. Cevaplar galerinin sonunda.. Bu resimdeki kalem nerede?

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