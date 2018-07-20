Dünyanın en zengini ama evde bulaşıkları o yıkıyor

Jeff Bezos, Bloomberg'ün 2017 yılı dünyanın en zenginleri listesinde, 150 milyar dolarlık servetiyle birinci sırada yer aldı.

Amazon'un kurucusu ABD'li işadamı Jeff Bezos, Bloomberg'ün 2017 yılı dünyanın en zenginleri listesinde, 150 milyar dolarlık servetiyle birinci sırada yer aldı. Bezos'un bugüne kadar hiç kimsenin sahip olmadığı kadar çok parası var ama akşam evde bulaşıkları o yıkıyor.

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İnternet alışveriş devi Amazon’un hisselerindeki artışla birlikte şirketin kurucusu Jeff Bezos, önceki gün yalnızca birkaç saatte 1.2 milyar dolar (6 milyar lira) kazandı. Servetini son 2 yılda 2’ye katlayan Bezos dünyanın zengin insanı. Kişisel serveti 150 milyar dolara (725 milyar lira) ulaşan Bezos, en zenginler listesinde 2’nci sıraya gerileyen Microsoft’un sahibi Bill Gates’e 55 milyar dolar fark attı.

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1964 doğumlu Bezos’un 1995’te kurduğu Amazon, açıldığı gün sadece 6 sipariş almıştı. Günlük sipariş sayısı 2018’de 2 milyona ulaştı. Serveti ne olursa olsun, Bezos’un günlük yaşamındaki rutini ise hiç değişmiyor. Dünyanın en zengin adamının günlük rutini özetle şöyle:

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