Dünyanın en zengini ama evde bulaşıkları o yıkıyor

Jeff Bezos, Bloomberg'ün 2017 yılı dünyanın en zenginleri listesinde, 150 milyar dolarlık servetiyle birinci sırada yer aldı.

Dünyanın en zengini ama evde bulaşıkları o yıkıyor

Amazon'un kurucusu ABD'li işadamı Jeff Bezos, Bloomberg'ün 2017 yılı dünyanın en zenginleri listesinde, 150 milyar dolarlık servetiyle birinci sırada yer aldı. Bezos'un bugüne kadar hiç kimsenin sahip olmadığı kadar çok parası var ama akşam evde bulaşıkları o yıkıyor.

110
Dünyanın en zengini ama evde bulaşıkları o yıkıyor

İnternet alışveriş devi Amazon’un hisselerindeki artışla birlikte şirketin kurucusu Jeff Bezos, önceki gün yalnızca birkaç saatte 1.2 milyar dolar (6 milyar lira) kazandı. Servetini son 2 yılda 2’ye katlayan Bezos dünyanın zengin insanı. Kişisel serveti 150 milyar dolara (725 milyar lira) ulaşan Bezos, en zenginler listesinde 2’nci sıraya gerileyen Microsoft’un sahibi Bill Gates’e 55 milyar dolar fark attı.

210
Dünyanın en zengini ama evde bulaşıkları o yıkıyor

1964 doğumlu Bezos’un 1995’te kurduğu Amazon, açıldığı gün sadece 6 sipariş almıştı. Günlük sipariş sayısı 2018’de 2 milyona ulaştı. Serveti ne olursa olsun, Bezos’un günlük yaşamındaki rutini ise hiç değişmiyor. Dünyanın en zengin adamının günlük rutini özetle şöyle:

310
Dünyanın en zengini ama evde bulaşıkları o yıkıyor

Bezos, sabahları vücudu ne zaman isterse o zaman uyanıyor. Asla alarm kurmuyor, kimse de gelip onu uyandırmıyor. En az 8 saat uyuyor. Çalışkanlığı ile biliniyor ancak ailesine vakit ayırmaktan taviz vermiyor. Güne mutlaka roman yazarı olan karısı MacKenzie Bezos ile kahvaltı yaparak başlıyor. Öğlene kadar zamanını çocuklarına ayırıyor.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro