Dünyanın en zengin kasabalarından biri Türkiye’de!

Marmaris’in en güzel denizlerinden birine sahip olan kasabalarından Bozburun sadece eşsiz doğasıyla değil el yapımı guletleriyle de son derece popüler. Hatta burası dünyanın en zengin kasabalarından biri… İşte Bozburun hakkında ilginç bilgiler… Ekonomik olarak diğer kasabalara göre son derece canlı bir görünüme sahip olan Bozburun, turizmiyle de son yıllarda giderek tercih edilen yerlerin başında gelmeye başladı.
Bu sezon mayıstan kasım ayının sonuna kadar neredeyse tüm otelleri dolu. Bozburun’da halkın ekonomik anlamda en büyük gelirlerinden biri de gulet imalatı.
Bozburun’da neredeyse her bahçede bir gulet görmeniz mümkün. Bunun sebeplerinden biri de babadan oğula geçen el yapımı gulet imalatının sürüyor olması. Yaklaşık 2 bin nüfusa sahip kasaba bu özelliğiyle dünyanın en zengin kasabalarından biri olma özelliğine sahip.
Her ne kadar geçmişe oranla sayıları azalsa da hâlâ bu tutkuyu sürdürenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok.
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