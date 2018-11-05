Dünyanın en zengin kasabalarından biri Türkiye’de!

Marmaris’in en güzel denizlerinden birine sahip olan kasabalarından Bozburun sadece eşsiz doğasıyla değil el yapımı guletleriyle de son derece popüler. Hatta burası dünyanın en zengin kasabalarından biri… İşte Bozburun hakkında ilginç bilgiler… Ekonomik olarak diğer kasabalara göre son derece canlı bir görünüme sahip olan Bozburun, turizmiyle de son yıllarda giderek tercih edilen yerlerin başında gelmeye başladı.

