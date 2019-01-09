Dünyanın en zengin çifti boşanıyor

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos ve eşi MacKenzie Bezos, 25 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.
Forbes dergisinin dünyanın "en zengin insanı" olarak nitelediği 54 yaşındaki Bezos, 48 yaşındaki eşi MacKenzie Bezos ile boşanacaklarını Twitter'dan paylaştığı ortak yazılı açıklamayla duyurdu.
Birbirimizi bulduğumuz için inanılmaz derecede şanslı ve evli kaldığımız her bir yıl için minnettar hissetiyoruz. 25 yılın ardından ayrılacağımızı bilseydik bile yine de evlenirdik." ifadelerine yer verildi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER