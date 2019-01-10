Dünyanın en zengin adamı eşinden boşanıyor! Peki kimdir bu Jeff Bezos

Dünyaca ünlü e-ticaret şirketi Amazon'un sahibi Jeff Bezos her gün servetine servet katmaya devam ederken, bu sefer eşinden boşanacak olmasıyla gündeme geldi. Peki dünyanın en zengin adamı Amazon'un sahibi Jeff Bezos kimdir?

Dünyanın en zengin adamı eşinden boşanıyor! Peki kimdir bu Jeff Bezos

Her geçen gün milyar dolarlık servetine kat çıkarak değerine değer katan Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 1993 yılında evlendiği MacKenzie Bezos ile boşanıyor. Bezos, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile eşi Mackenzie Bezos ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

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Dünyanın en zengin adamı eşinden boşanıyor! Peki kimdir bu Jeff Bezos

Yıllardır ayrı yaşayan ve boşanmaları an meselesi olan Jeff Bezos ve Mackenzie Bezos çifti en son geçtiğimiz yıl düzenlenen Oscar partisine birlikte katılmıştı. Eşinin de imzasının yer aldığı açıklamada Bezos, 25 yıllık evlilikleri sonrası dost olarak kalmaya devam edeceklerinin vurguladı.

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Dünyanın en zengin adamı eşinden boşanıyor! Peki kimdir bu Jeff Bezos

Roman yazarlığı yapan Mackenzie Bezos, bugüne kadar "The Testing of Luther Albright: A Novel", "Traps" ve "Il tempo imperfetto degli addii" isminde 3 kitap çıkarmıştır. Peki 135 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en varlıklı adamı olan Jeff Bezos kimdir? Sahibi olduğu Amazon'un serveti ne kadar?

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Dünyanın en zengin adamı eşinden boşanıyor! Peki kimdir bu Jeff Bezos

ŞİRKETLERİ: 1964 doğumlu 54 yaşındaki Bezos, Amazon.com'un kurucusu olan Amerikalı bir girişimcidir. Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçilen Bezos, Amazon.com haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibidir. Ayrıca Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı.

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