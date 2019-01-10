Dünyanın en zengin adamı eşinden boşanıyor! Peki kimdir bu Jeff Bezos

Dünyaca ünlü e-ticaret şirketi Amazon'un sahibi Jeff Bezos her gün servetine servet katmaya devam ederken, bu sefer eşinden boşanacak olmasıyla gündeme geldi. Peki dünyanın en zengin adamı Amazon'un sahibi Jeff Bezos kimdir?

Her geçen gün milyar dolarlık servetine kat çıkarak değerine değer katan Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 1993 yılında evlendiği MacKenzie Bezos ile boşanıyor. Bezos, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile eşi Mackenzie Bezos ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Twitter

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Yıllardır ayrı yaşayan ve boşanmaları an meselesi olan Jeff Bezos ve Mackenzie Bezos çifti en son geçtiğimiz yıl düzenlenen Oscar partisine birlikte katılmıştı. Eşinin de imzasının yer aldığı açıklamada Bezos, 25 yıllık evlilikleri sonrası dost olarak kalmaya devam edeceklerinin vurguladı. Twitter

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Roman yazarlığı yapan Mackenzie Bezos, bugüne kadar "The Testing of Luther Albright: A Novel", "Traps" ve "Il tempo imperfetto degli addii" isminde 3 kitap çıkarmıştır. Peki 135 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en varlıklı adamı olan Jeff Bezos kimdir? Sahibi olduğu Amazon'un serveti ne kadar? Twitter

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