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Dünyanın en zengin adamı 2 günde servet kaybetti!

Dünyanın en zengin adamı 2 günde servet kaybetti!

Amazon’un kurucusu ve CEO’su olan dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un serveti 2 günde 19. 2 milyar dolar azaldı.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 01:22 - Güncelleme: 01-11-2018 01:22

Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, iki günde 19.2 milyar dolar (Yaklaşık 106 milyar TL) kaybetti

Bezos, NASDAQ’da yaşanan düşüş sonucu ciddi bir para kaybı yaşadı. Cuma günkü borsa seansında yüzde 7.8 değer kaybına uğrayan Amazon, olumsuz etkilerin dün de devam etmesiyle 2 işlem gününde toplam yüzde 14 oranında düşüş yaşadı.

Amazon, üçüncü çeyrek verilerinin açıklanması öncesinde de hisselerinde 10 Ekim’de 6.2, 24 Ekim’de de yüzde 5.9 düşüş yaşayarak değer kaybetmişti. 

Ancak bu düşüşe rağmen Bezos hala dünyanın en zengin ismi olma unvanını koruyor. 

JEFF BEZOS'UN İLGİNÇ  HAYAT HİKAYESİ: ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu. 

Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.

Buradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti. 

ASİSTANI İLE EVLENDİ: Aralık 1990’da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu şirkette tanıştığı asistanı ile 1993 yılında dünya evine girdi.

AMAZON FİKRİ BEĞENİLMEYİNCE İSTİFA ETTİ: Amazon'un fikrini şirkete sunan Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı.

İNTERNETTEN KİTAP SATMAK İÇİN KURDU: 16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu.

AMAZON ADINI SÖZLÜKTEN BULDU: Sitenin adını sözlükten bulduğunu daha önce açıklayan Bezos aynı zamanda Amazon Ormanları nedeniyle ismin akılda kalacağı fikrine de güvendiğini sıklıkla dile getirmişti.
Jeff Bezos daha sonra Amazon'u sadece kitap satan bir platform olmaktan kurtarıp küresel bir alışveriş platformuna çevirdi.

PARASINI UZAYA YATIRIYOR: Son yıllarda yatırımlarını uzay turizmine yapan Bezos Blue Origin isimli bir uzay turizmi şirketinin de sahibi.

Jeff Bezos kendi kurduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'e ciddi miktarda bütçe ayırmış durumda.

Bezos geçtiğimiz dönemde, her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak, bu miktarı Blue Origin’e aktaracağını belirterek bu şirkete ne kadar önem verdiğin gözler önüne sermişti.

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