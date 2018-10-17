Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Rusya'da yaşayan 129 yaşındaki Koku Istambulova, hayatı boyunca bir gün bile mutlu olmadığını ve uzun yaşamın kendisine Tanrı tarafından verilmiş bir ceza olduğunu söylüyor.

128 yılın ardından son derece yorgun hisseden ve bu zamana kadar neden yaşadığına anlam veremeyen Koku Istambulova, "Dünyada hiçbir mutlu günüm olmadı. Hayatımda tek bir gün bile mutlu olmadım. Her zaman çok çalıştım ve bahçe işleriyle uğraştım. Yoruldum. Uzun yaşam bana tanrının bir armağanı değil cezası."

Istambulova, Rusya'da Sovyetler Birliği devrimi gerçekleştiğinde 28 yaşındaydı. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde 56, Sovyetler Birliği çöktüğünde ise 103 yaşındaydı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazi tanklarının köyüne nasıl girdiğini ve evinin önünde geçtiğini hala hatırlıyor. Nazilerin yenilgiye uğramasının ardından Nazilerle işbirliği suçlamasıyla Stalin tarafından Kazakistan ve Sibirya'ya sürülen Çeçen halkından biri olan Istambulova da sınır dışı edilmiş.

Uzun yaşamın sırrı sorulduğunda ise Koku Istambulova, "Spor yapan, özel şeyler yiyen ve vücuduna özen gösteren insanlar görüyorum fakat bu zamana kadar nasıl yaşadığıma dair hiçbir fikrim yok." yanıtı veriyor.

Aile trajedisi hakkında pek fazla konuşmak istemeyen Koku Istambulova, biri 6 yaşında olan birçok çocuğunun ölümüne tanıklık etti.

  • Dünya 17 Ekim 2018 07:38
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro