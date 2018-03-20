Dünyanın en yaşanılası 20 şehri

Her yıl düzenlenen araştırmayla, insanların en çok yaşamak istedikleri ve standartların yüksek olduğu şehirler listesi bu yıl için de yayınlandı. Listede Türkiye’den bir şehir bulunmazken, 231 şehir arasından ilk 20'si sıralandı.

Her yıl düzenlenen araştırmayla, insanların en çok yaşamak istedikleri ve standartların yüksek olduğu şehirler listesi bu yıl için de yayınlandı. Listede Türkiye’den bir şehir bulunmazken, 231 şehir arasından ilk 20'si sıralandı. Küresel araştırma şirketi Mercer, Yaşam Kalitesi anketinin 2018 etabını tamamladı. Şirketin 231 şehri dahil ettiği çalışmaya Avrupa kentleri damgasını vurdu. Geçtiğimiz yıla göre sıralamada önemli bir değişiklik olmadığını kaydeden uzmanlar, BBC’ye verdikleri demeçte araştırmada hangi konular kapsamında çalışmalar yaptıklarını aktardılar. Twitter

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Söz konusu şehirlerin “yaşanılası” bir yer olması için geliştirilen modelde kentlerin sosyo-ekonomik durumları, sağlık, eğitim, barınma ve çevre koşulları dikkate alındı. Küresel şirketler veya yatırımcılar, iş alanlarını genişletmek için bu tarz araştırmalara büyük önem veriyorlar. Dolayısıyla ekonomik açıdan böyle sıralamaların içine girebilmek oldukça önemli. Ancak ne yazık ki memleketimizin onlarca güzel coğrafyaya sahip kentlerinden hiçbirisi bu listeye giriş yapamadılar. İşte Mercer Yaşam Kalitesi araştırmasına göre en yaşanılası 20 şehrin listesi: 20. Hamburg / Almanya: Twitter

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Her yıl düzenlenen araştırmayla, insanların en çok yaşamak istedikleri ve standartların yüksek olduğu şehirler listesi bu yıl için de yayınlandı. Listede Türkiye’den bir şehir bulunmazken, 231 şehir arasından ilk 20'si sıralandı. Küresel araştırma şirketi Mercer, Yaşam Kalitesi anketinin 2018 etabını tamamladı. Şirketin 231 şehri dahil ettiği çalışmaya Avrupa kentleri damgasını vurdu. Geçtiğimiz yıla göre sıralamada önemli bir değişiklik olmadığını kaydeden uzmanlar, BBC’ye verdikleri demeçte araştırmada hangi konular kapsamında çalışmalar yaptıklarını aktardılar. 19. Ottowa / Kanada:

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