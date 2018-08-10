Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Türkiye'den sadece bir tane

Yaşam şartları giderik pahalılaşırken öte yandan insan profilleri gün geçtikçe değişiyor. Araştırma sitesi Numbeo dünyanın yaşanabilir illerini araştırdı. O iller içine Türkiye'den de bir şehir girdi. Ancak ne İstanbul, ne Ankara, ne de İzmir... İşte o liste...

