Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Türkiye'den sadece bir tane

Yaşam şartları giderik pahalılaşırken öte yandan insan profilleri gün geçtikçe değişiyor. Araştırma sitesi Numbeo dünyanın yaşanabilir illerini araştırdı. O iller içine Türkiye'den de bir şehir girdi. Ancak ne İstanbul, ne Ankara, ne de İzmir... İşte o liste...
100 Riga, Letonya
99 Manchester, Birleşik Krallık
98 Dublin, İrlanda
97 Miami, FL, Birleşik Devletler
96 Oslo, Norveç
95 Varşova, Polonya
94 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
93 Tel Aviv-Yafo, İsrail
92 Philadelphia, PA, Birleşik Devletler
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