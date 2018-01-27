Dünyanın en uzunu Mardinli Sultan ile en kısa kadını bir arada

Dünyanın en uzunu Mardinli Sultan ile en kısa kadını bir arada

Dünyanın en uzun adamı Mardinli Sultan Kösen ve en kısa kadını Hindistanlı Jyoti Amge, Mısır piramitlerinin önünde poz verdi. Dünya'nın yaşayan en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan Mardinli Sultan Kösen ve en kısa kadını Hindistanlı Jyoti Amge, başkent Kahire'nin Gize semtinde bulunan Gize Piramitlerini ziyaret etti.

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Dünyanın en uzunu Mardinli Sultan ile en kısa kadını bir arada

Boyu 2 metre 51 santimetre olan Kösen ile boyu 62.8 santimetre olan Amge, piramitlerin önünde poz verdi. Sultan Kösen, Mısır hükümetinin davetlisi olarak, başkent Kahire'de düzenlenecek Uluslararası Turizm Fuarı'na katılmak için bu ülkeye gitmişti.

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Dünyanın en uzunu Mardinli Sultan ile en kısa kadını bir arada

Mardin'i ve Mardinlileri, uluslararası bir fuarda temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını kaydeden Sultan Kösen, dünyanın en çok merak uyandıran yaşayan insanı olarak hem Türkiye'nin hem de memleketinin tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı son derece mutlu olduğunu söylemişti.

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Dünyanın en uzunu Mardinli Sultan ile en kısa kadını bir arada

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