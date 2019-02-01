Dünyanın en uzun isimli yerleri! Adında tam 167 harf var

58 harf uzunluğunda olmasına rağmen, bu şehre kısaca Llanfairpwll veya Llanfair da deniyor. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, Avrupa'da uzun kasaba adına sahip olarak rekoru elinde bulunduruyor. 3 bin 100 kişinin yaşadığı bu kasabada bir dönem tabelanın altına geçip fotoğraf çekinmek modaydı.
Sadece ismi yüzünden bu kasabaya her yıl binlerce ziyaretçi gelir ve turistler, tren istasyonunun 20 metrelik tabelasının yanında poz vermek için sıraya girer. Bu küçük kasabanın maalesef adı dışında başka bir özelliği bulunmamakta.
REKOR TAYLAND'DA: Bangkok'un tam adı Tayca'da 167 harflik bir isme denk geliyor. Şehrin günlük hayattaki adı "Melekler Şehri" anlamına geliyor ve Dünya Guinness Rekorlar Kitabı'nda yeri bulunuyor.
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