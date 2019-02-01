Dünyanın en uzun isimli yerleri! Adında tam 167 harf var

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, Galler bölgesinde bulunan bir yerleşim yeridir. Ancak bundan daha uzunu da vardır. İşte akıllara zarar dünyaca ünlü isimler.

Dünyanın en uzun isimli yerleri! Adında tam 167 harf var

58 harf uzunluğunda olmasına rağmen, bu şehre kısaca Llanfairpwll veya Llanfair da deniyor. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, Avrupa'da uzun kasaba adına sahip olarak rekoru elinde bulunduruyor. 3 bin 100 kişinin yaşadığı bu kasabada bir dönem tabelanın altına geçip fotoğraf çekinmek modaydı.

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Dünyanın en uzun isimli yerleri! Adında tam 167 harf var

Sadece ismi yüzünden bu kasabaya her yıl binlerce ziyaretçi gelir ve turistler, tren istasyonunun 20 metrelik tabelasının yanında poz vermek için sıraya girer. Bu küçük kasabanın maalesef adı dışında başka bir özelliği bulunmamakta.

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Dünyanın en uzun isimli yerleri! Adında tam 167 harf var

Kasabanın adı başlangıçta Llanfairpwllgwyngyll'ydı. 3 bin kişinin yaşadığı kasabanın adı, sadece turist çekmek için değiştirilmiş. Plan işe yaramış olacak ki her yıl akın akın turist kasabayı ziyaret ediyor.

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Dünyanın en uzun isimli yerleri! Adında tam 167 harf var

REKOR TAYLAND'DA: Bangkok'un tam adı Tayca'da 167 harflik bir isme denk geliyor. Şehrin günlük hayattaki adı "Melekler Şehri" anlamına ge­liyor ve Dünya Guinness Rekorlar Kitabı'nda yeri bulunuyor.

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