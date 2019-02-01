Dünyanın en uzun isimli yerleri! Adında tam 167 harf var

58 harf uzunluğunda olmasına rağmen, bu şehre kısaca Llanfairpwll veya Llanfair da deniyor. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, Avrupa'da uzun kasaba adına sahip olarak rekoru elinde bulunduruyor. 3 bin 100 kişinin yaşadığı bu kasabada bir dönem tabelanın altına geçip fotoğraf çekinmek modaydı.

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