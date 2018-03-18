Dünyanın en uzun asma köprüsünün temeli atıldı! Erdoğan müjdeyi verdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'nde konuştu... Çanakkale Köprüsü'nün bitiş tarihini açıklayan Erdoğan, "Bitiş tarihi sözleşmeye göre 2023 sonuydu. Görüşmelerimizi yaptık, görüşmeler sonunda 18 ay erken bitirerek inşallah 18 Mart 2022’de köprüyü açacağız" dedi.

DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ: Açılışta bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım da, "Çanakkale Köprüsü dünyanın en uzun asma köprüsü. İki kule arasındaki açıklık tam 2 bin 23 metre. Ne demek, 2023'e giderken Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru Türkiye'ye, Çanakkale'ye, şehitler diyarına en uzun köprüyü armağan etmek demektir. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

DÜNYADAKİ 10 BÜYÜK PROJEDEN 6'SINI TÜRKİYE YAPTI: Afrin'i teröristlerden temizleyen mehmetçiklere selam gönderen Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye içeride ve dışarıda terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken diğer yandan dünyanın en büyük projelerini de yapmaya devam ediyor. Son 10 yılda dünyada yapılan 10 tane büyük proje var. Bu 10 projenin 6 tanesini Türkiye yaptı" dedi.

TÜRKİYE'YE YAKIŞAN BUDUR: "Türkiye'ye de yakışan budur" diyen Yıldırım şöyle devam etti: "Bunlar hangileri mi? Söyleyeyim, İzmir-İstanbul Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanı Yeni İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Boğaz'ın altından geçen trenler için araçlar için yaptığımız geçitler ve nihayet dünyanın en uzun asma köprüsü Çanakkale Köprüsü, Türkiye'ye de Çanakkale'ye de bu yakışır. Hayırlı, uğurlu olsun."

İKİ KATI KREDİ TALEBİ GELDİ: Yıldırım, Türkiye'nin ekonomisi için "sıkıntılar var, zorluklar var" diyenlere bu projenin en güzel cevap olduğunu vurgulayarak, bu projenin finansmanının yüzde 70'inin yabancı bankalardan sağlandığını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, "1 milyar 700 milyon avro kredi ihtiyacı varken, 2 milyar 700 milyon avrodan fazla talep geldi. Talep edenlerin bir kısmını da alamadık. İşte bu Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Türkiye'ye olan güveni gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin emin adımlarla 2023'e, Cumhuriyetin 100. yılına büyük eserlerle yürümeye devam edeceğini ifade eden Yıldırım, "Türkiye'ye güvenmeye devam edin." diye konuştu.

HER KULE 318 METRE: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatına ilişkin, "Kulelerin testlerini bitirdik. Her kulenin yüksekliği 318 metre. Ayrıca tepe yüksekliği 333 metre ile sadece boy olarak değil, kule yüksekliğiyle de rekor kırmış olacağız. 46 metrelik tabya genişliğiyle dünyanın birçok köprüsünden farklı olarak adeta iki ayrı köprü yapacağız ve bu iki köprüyü 9 metrelik bağlantı girişleriyle birbirine bağlayacağız." dedi.

SİZİN UĞURLU ELLERİNİZLE...: Projenin temelinin geçen yıl 18 Mart'ta atıldığını anımsatan Arslan, şöyle konuştu: "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bir yıllık periyotta 1/5000 ölçekli ön projelerden 1/1000 ölçekli kesin uygulama projelerini hazırlamış, kamulaştırmayla ilgili planlamaları bitirmiş, testlerle ilgili çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. Bugün itibarıyla kulelerin altına gelecek her biri 66 bin tonluk keson betonların imalatını yapacağımız havuzlarda 320 bin metreküp kazı yaptık. Bugün itibarıyla inşallah uğurlu ellerinizle onların temelini atmış olacağız. Bu arada bir şey daha yaptık. Köprünün her iki kulesinin ayaklarının oturacağı alanda 108 bin metreküp kazı yaptığımız gibi bu ayakların oturduğu yerde keson blokların olacağı yere de kazıklar çakıyoruz. Bu kazıkları da bugün itibarıyla çakmaya başlıyoruz."

KIZAK ÇAKIM İŞLEMLERİ KISA SÜREDE BİTİRİLECEK: Arslan, kazık çakım işlemlerinin kısa sürede bitirileceğini belirterek, "Kısa sürede inşallah bu kazıkları çakmak suretiyle imal ettiğimiz keson beton blokları buraya nakledip böylece köprünün imalatlarına başlamış olacağız." ifadesini kullandı. Bütün testlerin bitirildiğine işaret eden Arslan, şunları kaydetti: "Kulelerin testlerini bitirdik. Her kulenin yüksekliği 318 metre. Ayrıca tepe yüksekliği 333 metre ile sadece boy olarak değil, kule yüksekliğiyle de rekor kırmış olacağız. 46 metrelik tabya genişliğiyle dünyanın birçok köprüsünden farklı olarak adeta iki ayrı köprü yapacağız ve bu iki köprüyü 9 metrelik bağlantı girişleriyle birbirine bağlayacağız. 1915Çanakkale Köprüsü şanına yakışır vaziyette sadece büyüklüğüyle değil, teknik özellikleriyle de inşallah bir ilk olacak. Rabbim inşallah kaza bela vermeden bu işi yapabilmeyi nasip eylesin."

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜ KİM YAPIYOR FİNANSMANI NASIL SAĞLANDI: 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nde ağırlıklı bölümü yabancı finans kurumları ve bankalardan olmak üzere 2 milyar 265 milyon avro tutarında finansman sağlandı. Kredinin yüzde 70'i yabancı finans kuruluşlarından geldi. Limak'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi tarafından kurulan ÇanakkaleOtoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ, 10 değişik ülkeden toplam 24 banka ve finans kuruluşundan kredi sağladı. 2023 metrelik ana açıklığı ve 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nde ağırlıklı bölümü yabancı finans kurumları ve bankalardan olmak üzere 2 milyar 265 milyon euro tutarında finansman sağlandı. Finansman sağlanan ülkeler Güney Kore, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Çin, İngiltere, Danimarka ve Türkiye olarak açıklandı. Toplam 2 milyar 265 milyon avroluk kredinin yüzde 70'ine tekabül eden 1 milyar 582 milyon avroluk bölümü yabancı bankalardan, yüzde 30'una tekabül eden 683 milyon avroluk bölümü ise Türk Bankalarının yabancı şubeleri tarafından sağlandı.